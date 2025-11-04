Експертна група при ТСК в парламенті заявила про корупційні ризики діяльності Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів

ukenru
11:12 • 1276 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 12328 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 30177 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 20161 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73549 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 45345 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43042 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34986 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50176 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18691 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 19557 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 18897 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 11630 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23141 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18415 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 30177 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23294 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73549 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50176 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 45327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Юлія Свириденко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18542 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 24690 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 29013 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 38640 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 39447 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Експертна група при ТСК в парламенті заявила про корупційні ризики діяльності Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Експертна група при ТСК парламенту заявила про корупційні ризики діяльності Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів. Вона функціонує без належного правового статусу та підзвітності, що створює ризики порушення законодавства.

Експертна група при ТСК в парламенті заявила про корупційні ризики діяльності Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів

Експертна група при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади (ТСК) зробила висновок про правовий статус Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів в Україні (ГРД), повідомляє УНН з посиланням на "Закон і бізнес". 

Проект документа підготував голова групи, член ради Комітету НААУ з питань захисту прав людини Ігор Фомін на основі аналізу інформації, яка містилась у повідомленнях засобів масової інформації, громадських організацій стосовно можливих корупційних ризиків діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої Ради правосуддя.

Фомін, зокрема, зазначив, що дослідження проводилось із метою порівняти українську модель участі громадськості в оцінюванні суддів із практиками європейських демократій. Для цього він проаналізував механізми формування та повноваження аналогічних органів у Великій Британії, Німеччині та Франції. За результатами порівняльного аналізу він дійшов висновку, що в цих країнах участь громадських представників у процедурах добору та дисциплінарної відповідальності суддів здійснюється в межах чітко визначених правових рамок і під державним контролем, тоді як в Україні ГРД фактично функціонує без належного правового статусу та підзвітності.

Основні тези висновку:

• ГРД не має юридичного статусу - не зареєстрована як юридична особа, не має статусу державної, громадської чи публічної організації. Не має юридично закріпленої структури керівництва і не веде будь -якого правового обліку своєї діяльності.

• При цьому ГРД фактично здійснює владні повноваження: збирає, перевіряє й аналізує інформацію про суддів та кандидатів на посаду судді, дає висновки щодо їхньої доброчесності та етики, має доступ до державних реєстрів.

• Закон не визначає ані форми, ані процедур такого збору даних, що створює ризики порушення законодавства про захист персональної інформації без настання відповідальності.

Така невизначеність статусу Громадської ради доброчесності, на думку Фоміна, породжує корупційні ризики.

Експертна група наголошує, що діяльність ГРД не відповідає правовій системі України через відсутність чіткого юридичного статусу та контролю. Через це її участь в оцінюванні суддів створює ризики корупції і може підривати незалежність судової влади.

ГРД своєю чергою заявила, що їх діяльність регламентується статею 87 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", їх основна мета - громадський контроль за добором та очищенням суддівського корпусу. 

Напередодні у ЗМІ оприлюднили деталі скандалу у Вищій кваліфікаційній комісії судів. Як стало відомо зі слів кандидата юридичних наук Інни Отрош, під час конкурсу в апеляційні суди голова ВККС Андрій Пасічник порушив порядок перевірок суддів - замість перевірки екзаменаційних робіт в інформаційній системі ВККС він начебто перевіряв їх вдома. При цьому, він отримав ці роботи електронною поштою від невідомої особи, а потім спалив їх. Хто передав ці роботи Пасічник відмовився відповідати. 

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія була створена постановою Верховної Ради від 19 червня 2025 року. Її завдання:

1. Збирати, аналізувати та перевіряти інформацію про можливі корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення в судах і правоохоронних органах (крім безпосереднього здійснення правосуддя).

2. Оцінювати ефективність дій цих органів у боротьбі з корупцією та виявляти системні недоліки, що призводять до безкарності.

3. Досліджувати вплив зацікавлених осіб чи конфлікти інтересів у діяльності правоохоронних органів.

4. Готувати і подавати Верховній Раді пропозиції щодо змін у законодавстві задля підвищення прозорості, відповідальності та незалежності правоохоронних органів, судів і судової влади.

Головою ТСК обрано народного депутата Сергія Власенка. Експертна група є консультативно - дорадчим органом при ТСК, до складу якого входять 22 особи.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Франція
Велика Британія
Німеччина
Україна