Ціни на цибулю б'ють рекорди: наскільки подорожчав стратегічний продукт у травні

У травні 2025 року середні ціни на продовольчі товари в Україні зросли на 3,4% у порівнянні з квітнем. Найсуттєвіше подорожчала ріпчаста цибуля, повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані Державної служби статистики.

Деталі

У низці областей зафіксоване зростання вартості цибулі на понад 50%. Так, у Запорізькій області ціна підскочила на 80,6%, у Кіровоградській – на 65,3%, у Житомирській – на 64,7%.

Цибуля у травні продемонструвала найвищий стрибок цін серед усіх продовольчих товарів. Це може бути пов’язано з сезонними факторами, логістикою або низьким урожаєм.

У середньому по Україні цибуля подорожчала на понад 40%.

Довідка

До переліку аналізованих товарів входили хліб, крупи, макарони, овочі, м’ясо, олія, молочна продукція та інші основні позиції споживчого кошика.

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