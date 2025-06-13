Цены на лук бьют рекорды: насколько подорожал стратегический продукт в мае

В мае 2025 года средние цены на продовольственные товары в Украине выросли на 3,4% по сравнению с апрелем. Существеннее всего подорожал репчатый лук, сообщает УНН со ссылкой на официальные данные Государственной службы статистики.

Детали

В ряде областей зафиксирован рост стоимости лука более чем на 50%. Так, в Запорожской области цена подскочила на 80,6%, в Кировоградской – на 65,3%, в Житомирской – на 64,7%.

Лук в мае продемонстрировал самый высокий скачок цен среди всех продовольственных товаров. Это может быть связано с сезонными факторами, логистикой или низким урожаем.

В среднем по Украине лук подорожал более чем на 40%.

Справка

В перечень анализируемых товаров входили хлеб, крупы, макароны, овощи, мясо, масло, молочная продукция и другие основные позиции потребительской корзины.

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