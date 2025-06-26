Ціни на нафту зросли на тлі стабільного попиту в США

Ціни на нафту трохи зросли, продовживши зростання з попереднього дня, оскільки сильніше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США сигналізувало про стабільний попит, тоді як інвестори зберігали обережність щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем та стабільності на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або 0,2%, до $67,83 за барель на 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 20 центів, або на 0,3%, до $65,12 за барель.

Обидві марки виросли майже на 1% у середу, відновившись після втрат на початку тижня після того, як дані показали стійкий попит у США.

"Деякі покупці віддають перевагу міцному попиту, на який вказує падіння запасів у щотижневій статистиці США", - сказав Юкі Такашима, економіст Nomura Securities.

"Але інвестори, як і раніше, нервуються, прагнучи прояснити статус припинення вогню між Іраном та Ізраїлем", - сказав він, додавши, що увага ринку тепер переключається на рівні видобутку ОПЕК+.

Такашима прогнозує, що WTI, швидше за все, повернеться до діапазону $60-$65, рівня до конфлікту.

Аналітики ANZ заявили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем увага ринку повернулася до фундаментальних показників і вказали на дані, що показують, що запаси нафти в США падають п'ятий тиждень поспіль.

"Дані уряди США показали, що сезон водіння в США в самому розпалі після повільного старту", - заявили аналітики ANZ у своїй замітці.

Запаси нафти та палива в США знизилися на тижні до 20 червня, на тлі того, як активність нафтопереробки та попит зросли, повідомило у середу Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси нафти скоротилися на 5,8 млн барелів, повідомило EIA, перевершивши очікування аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували скорочення на 797 000 барелів. Запаси бензину несподівано скоротилися на 2,1 млн барелів порівняно з прогнозами на 381 000 барелів, на тлі того, як поставки бензину, показник попиту, зросли до найвищого рівня з грудня 2021 року.

У суботу ігор сєчін, голова найбільшого в росії виробника нафти "роснефть", заявив, що ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та союзників, включаючи росію, може прискорити зростання видобутку приблизно на рік порівняно з початковим планом.

Тим часом президент США Дональд Трамп привітав швидке закінчення війни між Іраном та Ізраїлем і заявив, що Вашингтон, імовірно, домагатиметься від Тегерану зобов'язання припинити свої ядерні амбіції на переговорах з іранськими офіційними особами наступного тижня.

Трамп також заявив у середу, що США не відмовилися від максимального тиску на Іран, включно з обмеженнями на продаж іранської нафти, але дали зрозуміти про можливе пом'якшення заходів, щоб допомогти країні відновитися.

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