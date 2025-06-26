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Цены на нефть выросли на фоне стабильного спроса в США

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Цены на нефть выросли, поскольку сокращение запасов в США сигнализирует о крепком спросе. Инвесторы осторожны в отношении стабильности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли на фоне стабильного спроса в США

Цены на нефть немного выросли, продолжив рост с предыдущего дня, поскольку более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США сигнализировало о стабильном спросе, тогда как инвесторы сохраняли осторожность в отношении прекращения огня между Ираном и Израилем и стабильности на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или 0,2%, до $67,83 за баррель на 03:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 20 центов, или на 0,3%, до $65,12 за баррель.

Обе марки выросли почти на 1% в среду, восстановившись после потерь в начале недели после того, как данные показали устойчивый спрос в США.

"Некоторые покупатели отдают предпочтение прочному спросу, на который указывает падение запасов в еженедельной статистике США", - сказал Юки Такашима, экономист Nomura Securities.

"Но инвесторы по-прежнему нервничают, стремясь прояснить статус прекращения огня между Ираном и Израилем", - сказал он, добавив, что внимание рынка теперь переключается на уровне добычи ОПЕК+.

Такашима прогнозирует, что WTI, скорее всего, вернется в диапазон $60-$65, уровня до конфликта.

Аналитики ANZ заявили, что с деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем внимание рынка вернулось к фундаментальным показателям, и указали на данные, показывающие, что запасы нефти в США падают пятую неделю подряд.

"Данные правительства США показали, что сезон вождения в США в самом разгаре после медленного старта", - заявили аналитики ANZ в своей заметке.

Запасы нефти и топлива в США снизились на неделе до 20 июня, на фоне того, как активность нефтепереработки и спрос выросли, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). 

Запасы нефти сократились на 5,8 млн баррелей, сообщило EIA, превзойдя ожидания аналитиков в опросе Reuters, которые прогнозировали сокращение на 797 000 баррелей. Запасы бензина неожиданно сократились на 2,1 млн баррелей по сравнению с прогнозами на 381 000 баррелей, на фоне того, как поставки бензина, показатель спроса, выросли до самого высокого уровня с декабря 2021 года.

В субботу игорь сечин, глава крупнейшего в россии производителя нефти "роснефть", заявил, что ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и союзников, включая россию, может ускорить рост добычи примерно на год по сравнению с первоначальным планом.

Тем временем президент США Дональд Трамп приветствовал быстрое окончание войны между Ираном и Израилем и заявил, что Вашингтон, вероятно, будет добиваться от Тегерана обязательства прекратить свои ядерные амбиции на переговорах с иранскими официальными лицами на следующей неделе.

Трамп также заявил в среду, что США не отказались от максимального давления на Иран, включая ограничения на продажу иранской нефти, но дали понять о возможном смягчении мер, чтобы помочь стране восстановиться.

Politico: ЕС откажется от предложения снизить потолок цены на нефть из рф из-за конфликта на Ближнем Востоке20.06.25, 18:25 • 2792 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
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