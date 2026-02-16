Ціни на нафту знижуються на фоні прогнозів рекордного надлишку пропозиції та покращенням відносин США та Ірану

$42.990.00
00:16 • 4530 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 11712 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 32504 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 34806 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 30179 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 29445 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 68844 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50187 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44219 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34253 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15 лютого, 18:17 • 5054 перегляди
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 5680 перегляди
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва 15 лютого, 18:47 • 4788 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 12789 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 5420 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 32516 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 99506 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 157452 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 88496 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 104815 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Китай
Німеччина
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 984 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17120 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25599 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24316 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27200 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Фільм
Серіали

Ціни на нафту знижуються на фоні прогнозів рекордного надлишку пропозиції та покращенням відносин США та Ірану

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Нафта дешевшає на тлі прогнозів МЕА про рекордний надлишок у 3,7 млн барелів на добу до 2026 року. Пом'якшення риторики США щодо Ірану також впливає на ціни.

Ціни на нафту знижуються на фоні прогнозів рекордного надлишку пропозиції та покращенням відносин США та Ірану

Станом на 16 лютого ринок нафти демонструє негативну динаміку, оскільки інвестори реагують на звіти про суттєвий профіцит сировини та дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо ядерної угоди з Тегераном. Зниження котирувань відбувається після тривалого періоду волатильності, коли геополітичні ризики на Близькому Сході тимчасово підтримували високу вартість енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підтвердило свої прогнози, згідно з якими у 2026 році світовий надлишок нафти становитиме понад 3,7 мільйона барелів на добу, що стане абсолютним історичним рекордом.

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту15.02.26, 16:26 • 6222 перегляди

Збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та активне зростання запасів, що розпочалося ще минулого року, створюють значний тиск на ціни в умовах помірного зростання попиту в країнах ОЕСР.

Вплив дипломатії та фактор Ірану на котирування

Ціна на Brent зафіксувалася на рівні близько 67-68 доларів за барель, втративши значну частину "військової премії". Аналітики Bloomberg зазначають, що ринок закладає в ціну пом'якшення риторики США щодо Ірану, оскільки тривалість переговорів про нову ядерну угоду може розтягнутися на місяць. Це знижує ймовірність негайних військових дій або блокади Ормузької протоки, що раніше викликало побоювання щодо переривання поставок.

Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters15.02.26, 18:10 • 5110 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Brent
ОПЕК
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран