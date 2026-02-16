Ціни на нафту знижуються на фоні прогнозів рекордного надлишку пропозиції та покращенням відносин США та Ірану
Нафта дешевшає на тлі прогнозів МЕА про рекордний надлишок у 3,7 млн барелів на добу до 2026 року. Пом'якшення риторики США щодо Ірану також впливає на ціни.
Станом на 16 лютого ринок нафти демонструє негативну динаміку, оскільки інвестори реагують на звіти про суттєвий профіцит сировини та дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо ядерної угоди з Тегераном. Зниження котирувань відбувається після тривалого періоду волатильності, коли геополітичні ризики на Близькому Сході тимчасово підтримували високу вартість енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підтвердило свої прогнози, згідно з якими у 2026 році світовий надлишок нафти становитиме понад 3,7 мільйона барелів на добу, що стане абсолютним історичним рекордом.
Збільшення видобутку країнами ОПЕК+ та активне зростання запасів, що розпочалося ще минулого року, створюють значний тиск на ціни в умовах помірного зростання попиту в країнах ОЕСР.
Вплив дипломатії та фактор Ірану на котирування
Ціна на Brent зафіксувалася на рівні близько 67-68 доларів за барель, втративши значну частину "військової премії". Аналітики Bloomberg зазначають, що ринок закладає в ціну пом'якшення риторики США щодо Ірану, оскільки тривалість переговорів про нову ядерну угоду може розтягнутися на місяць. Це знижує ймовірність негайних військових дій або блокади Ормузької протоки, що раніше викликало побоювання щодо переривання поставок.
