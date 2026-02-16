Цены на нефть снижаются на фоне прогнозов рекордного избытка предложения и улучшением отношений США и Ирана

По состоянию на 16 февраля нефтяной рынок демонстрирует негативную динамику, поскольку инвесторы реагируют на сообщения о существенном профиците сырья и дипломатические усилия администрации Дональда Трампа по ядерной сделке с Тегераном. Снижение котировок происходит после длительного периода волатильности, когда геополитические риски на Ближнем Востоке временно поддерживали высокую стоимость энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свои прогнозы, согласно которым в 2026 году мировой избыток нефти составит более 3,7 миллиона баррелей в сутки, что станет абсолютным историческим рекордом.

Увеличение добычи странами ОПЕК+ и активный рост запасов, начавшийся еще в прошлом году, создают значительное давление на цены в условиях умеренного роста спроса в странах ОЭСР.

Влияние дипломатии и фактор Ирана на котировки

Цена на Brent зафиксировалась на уровне около 67-68 долларов за баррель, потеряв значительную часть "военной премии". Аналитики Bloomberg отмечают, что рынок закладывает в цену смягчение риторики США в отношении Ирана, поскольку продолжительность переговоров о новой ядерной сделке может растянуться на месяц. Это снижает вероятность немедленных военных действий или блокады Ормузского пролива, что ранее вызывало опасения относительно прерывания поставок.

