Цены на нефть снижаются на фоне прогнозов рекордного избытка предложения и улучшением отношений США и Ирана

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 6206 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 13693 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35099 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 36385 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 31283 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30172 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 69955 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50574 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 44665 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34438 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
7.2м/с
86%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYTPhoto15 февраля, 19:10 • 14747 просмотра
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15 февраля, 20:23 • 3294 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15 февраля, 21:02 • 6646 просмотра
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения15 февраля, 21:47 • 3708 просмотра
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 6318 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35099 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 100350 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 158276 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89163 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 105578 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Виктор Орбан
Сэм Альтман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 1680 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 17535 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 25977 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 24669 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 27541 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Золото
ЧатГПТ

Цены на нефть снижаются на фоне прогнозов рекордного избытка предложения и улучшением отношений США и Ирана

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Нефть дешевеет на фоне прогнозов МЭА о рекордном избытке в 3,7 млн баррелей в сутки к 2026 году. Смягчение риторики США в отношении Ирана также влияет на цены.

Цены на нефть снижаются на фоне прогнозов рекордного избытка предложения и улучшением отношений США и Ирана

По состоянию на 16 февраля нефтяной рынок демонстрирует негативную динамику, поскольку инвесторы реагируют на сообщения о существенном профиците сырья и дипломатические усилия администрации Дональда Трампа по ядерной сделке с Тегераном. Снижение котировок происходит после длительного периода волатильности, когда геополитические риски на Ближнем Востоке временно поддерживали высокую стоимость энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свои прогнозы, согласно которым в 2026 году мировой избыток нефти составит более 3,7 миллиона баррелей в сутки, что станет абсолютным историческим рекордом.

США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть15.02.26, 16:26 • 6346 просмотров

Увеличение добычи странами ОПЕК+ и активный рост запасов, начавшийся еще в прошлом году, создают значительное давление на цены в условиях умеренного роста спроса в странах ОЭСР.

Влияние дипломатии и фактор Ирана на котировки

Цена на Brent зафиксировалась на уровне около 67-68 долларов за баррель, потеряв значительную часть "военной премии". Аналитики Bloomberg отмечают, что рынок закладывает в цену смягчение риторики США в отношении Ирана, поскольку продолжительность переговоров о новой ядерной сделке может растянуться на месяц. Это снижает вероятность немедленных военных действий или блокады Ормузского пролива, что ранее вызывало опасения относительно прерывания поставок.

Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters15.02.26, 18:10 • 5266 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Нефть марки Brent
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран