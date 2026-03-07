Цієї зими понад 100 окупантів здалися в полон українським дронам - Федоров

Українські оператори безпілотників фіксують на відео, як російські військові здаються в полон дронам та під супроводом БпЛА прямують до позицій Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, безпілотні підрозділи не лише виконують бойові завдання, а й допомагають брати окупантів у полон.

Фіксуємо на відео, як російські військові здаються в полон українським дронам. Оператори БпЛА супроводжують їх до наших позицій - повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що лише цієї зими завдяки роботі українських безпілотних підрозділів понад 100 російських військових склали зброю.

Він наголосив, що кожен полонений окупант – це додатковий шанс для повернення українських військових додому під час обмінів.

Нагадаємо

Розвідники ГУР за три місяці ліквідували понад 300 росіян та взяли 39 полонених. Оборону стабілізовано завдяки знищенню логістики ворога дронами.