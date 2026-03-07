Этой зимой более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам - Федоров

Украинские операторы беспилотников фиксируют на видео, как российские военные сдаются в плен дронам и под сопровождением БпЛА направляются к позициям Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Подробности

По его словам, беспилотные подразделения не только выполняют боевые задачи, но и помогают брать оккупантов в плен.

Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям - сообщил Федоров.

Министр отметил, что только этой зимой благодаря работе украинских беспилотных подразделений более 100 российских военных сложили оружие.

Он подчеркнул, что каждый пленный оккупант – это дополнительный шанс для возвращения украинских военных домой во время обменов.

Напомним

Разведчики ГУР за три месяца ликвидировали более 300 россиян и взяли 39 пленных. Оборона стабилизирована благодаря уничтожению логистики врага дронами.