Этой зимой более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам - Федоров
Киев • УНН
Михаил Федоров сообщил об успешной сдаче в плен более 100 россиян под сопровождением БПЛА. Каждый пленный увеличивает шансы на возвращение украинцев домой.
Украинские операторы беспилотников фиксируют на видео, как российские военные сдаются в плен дронам и под сопровождением БпЛА направляются к позициям Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Подробности
По его словам, беспилотные подразделения не только выполняют боевые задачи, но и помогают брать оккупантов в плен.
Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям
Министр отметил, что только этой зимой благодаря работе украинских беспилотных подразделений более 100 российских военных сложили оружие.
Он подчеркнул, что каждый пленный оккупант – это дополнительный шанс для возвращения украинских военных домой во время обменов.
Напомним
Разведчики ГУР за три месяца ликвидировали более 300 россиян и взяли 39 пленных. Оборона стабилизирована благодаря уничтожению логистики врага дронами.