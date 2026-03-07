Этой зимой более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам - Федоров

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 1120 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
12:32 • 6640 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
10:22 • 12535 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 15377 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 36478 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51626 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58454 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43618 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 76759 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29787 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны7 марта, 06:00
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Житомирская область
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе6 марта, 18:52
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"6 марта, 15:48
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Этой зимой более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам - Федоров

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Михаил Федоров сообщил об успешной сдаче в плен более 100 россиян под сопровождением БПЛА. Каждый пленный увеличивает шансы на возвращение украинцев домой.

Этой зимой более 100 оккупантов сдались в плен украинским дронам - Федоров

Украинские операторы беспилотников фиксируют на видео, как российские военные сдаются в плен дронам и под сопровождением БпЛА направляются к позициям Сил обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Подробности

По его словам, беспилотные подразделения не только выполняют боевые задачи, но и помогают брать оккупантов в плен.

Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям

- сообщил Федоров.

Министр отметил, что только этой зимой благодаря работе украинских беспилотных подразделений более 100 российских военных сложили оружие.

Он подчеркнул, что каждый пленный оккупант – это дополнительный шанс для возвращения украинских военных домой во время обменов.

Напомним

Разведчики ГУР за три месяца ликвидировали более 300 россиян и взяли 39 пленных. Оборона стабилизирована благодаря уничтожению логистики врага дронами.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Украина