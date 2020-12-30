ЦГЗ: в Україні циркулює п'ять різновидів COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На території України наразі циркулюють п'ять різновидів коронавірусу з глобальної генетичної лінії B, походженням з Китаю. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ в середу, 30 грудня, передає УНН.
У ЦГЗ пояснюють, що мутації вірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу — секвенування геному. Так, вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України, яка входить до світової лабораторної мережі епіднагляду з питань діагностики SARS-CoV-2, надсилає ВООЗ зразки для подальшого підтвердження та секвенування.
Наразі, як повідомляється, Центр має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та міста Київ.
"Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Як і кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди. Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Зокрема, виявлено такі варіанти вірусу:
-
- В1 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.
-
- В1.1 — віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
-
- В1.1.1 — циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.
-
- В1.5 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.
-
- В2 — віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.
-
"Із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження", - додали у Центрі.
Окрім цього зазначається, що у 2021 році Центр планує закупити секвенатор та необхідні реагенти і розпочати дослідження геному вірусу на базі власної референс-лабораторії.
"Також нині секвенування в Україні самостійно здійснює група наших молодих учених. Вони досліджують 200 зразків від наших громадян, що були інфіковані SARS-CoV-2 протягом червня–грудня. Дослідження має закінчитися у січні 2021 року", - додали у ЦГЗ.
Результати вивчення цих зразків, як зазначається, будуть репрезентовані Центру громадського здоров’я, а також передані до світової бази даних GISAID, де стануть доступні для міжнародної наукової спільноти.
Нагадаємо, у Великій Британії в середині грудня повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він є на 70% більш заразним за поширений раніше. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге вказав, що нова мутація, наскільки зараз відомо, на тяжкість захворювання не впливає.
У ВООЗ заявили, що мутації коронавірусу продовжаться і надалі.