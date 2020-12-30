ЦОЗ: в Украине циркулирует пять разновидностей COVID-19

В ЦОЗ объясняют, что мутации вируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа коронавируса - секвенирования генома. Так, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины, которая входит в мировую лабораторную сеть эпиднадзора по вопросам диагностики SARS-CoV-2, направляет ВОЗ образцы для дальнейшего подтверждения и секвенирования.

На данный момент, как сообщается, Центр имеет результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и города Киев.

"Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходящей из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности. Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

В частности, выявлены следующие варианты вируса:



В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы, происхождением из Италии.



В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).



В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.



В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.



В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.



"С января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ ежемесячно будет направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования", - добавили в Центре.

Кроме этого отмечается, что в 2021 году Центр планирует закупить секвенатор и необходимые реагенты и начать исследования генома вируса на базе собственной референс-лаборатории.

"Также сейчас секвенирование в Украине самостоятельно осуществляет группа наших молодых ученых. Они исследуют 200 образцов от наших граждан, которые были инфицированы SARS-CoV-2 в июне-декабре. Исследование должно закончиться в январе 2021 года", - добавили в ЦОЗ.

Результаты изучения этих образцов, как отмечается, будут представлены Центру общественного здоровья, а также переданы в мировую базу данных GISAID, где станут доступны для международного научного сообщества.

Напомним, в Великобритании в середине декабря сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он является на 70% более заразным за распространенный ранее. Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.

В ВОЗ заявили, что мутации коронавируса продолжатся и в дальнейшем.