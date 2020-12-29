У ВООЗ прогнозують продовження мутації коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Мутації коронавірусу продовжаться і надалі, заявила на брифінгу експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія ван Керкхове. Трансляція велася в Twitter організації, передає УНН.
“Ці зміни природні, вони очікувані. І чим більше цей вірус поширюється, тим більше у нього можливостей для мутацій”, — сказала ван Керкхове.
За її словами, велика частина вже виявлених мутацій не зробила значного впливу на сам коронавірус з точки зору швидкості його передачі або тяжкості перебігу інфекції.
“Однак нам необхідно продовжувати вивчати ці варіанти, в тому числі з точки зору потенціалу передачі”, — додала Керкхове. Вона зазначила, що ВООЗ уважно стежить за ситуацією і працює з науковцями з усього світу, які стежать за мутаціями.
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В середині грудня МОЗ Великобританії повідомило про виявлення нового штаму коронавірусу. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація може бути на 70% більш заразною за “звичайний” SARS-CoV-2. У свою чергу директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що “британський” штам, імовірно, поширюється серед більш молодих груп населення. При цьому він не впливає на тяжкість перенесення хвороби.
Нову “британську” версію вірусу виявили і в ряді інших країн, в тому числі в Данії, Італії, Нідерландах, Австралії, Південній Кореї та інших країнах. На тлі цих повідомлень деякі європейські країни призупинили авіасполучення з Великою Британією.