В ВОЗ прогнозируют продолжение мутации коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мутации коронавируса продолжатся и в дальнейшем, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Трансляция велась в Twitter организации, передает УНН.
“Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутаций”, — сказала ван Керкхове.
По ее словам, большая часть уже выявленных мутаций не сделала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести течения заболевания.
“Однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи”, — добавила Керкхове. Она отметила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными всего мира, которые следят за мутациями.
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В середине декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация может быть на 70% более заразной чем “обычный” SARS-CoV-2. В свою очередь директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что “британский” штамм, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом он не влияет на тяжесть переноса болезни.
Новую “британскую” версию вируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Нидерландах, Австралии, Южной Корее и других странах. На фоне этих сообщений некоторые европейские страны приостановили авиасообщение с Великобританией.