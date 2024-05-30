Церемонія в пам’ять про Раїсі в ООН: у Держдепі заявили, що представників від США не буде
Київ • УНН
Сполучені Штати не будуть присутні на меморіальній церемонії ООН в пам'ять про покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі через критику з боку правозахисників у зв'язку з його роллю в масових стратах політв'язнів в 1988 році.
Сполучені Штати Америки не посилатимуть своїх представників на церемонію в пам’ять про загиблого президента Ірану Ебрагіма Раїсі, яку організовують в ООН. Про це повідомив Радіо Свобода речник Держдепартаменту, передає УНН.
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Організація Об’єднаних Націй 29 травня оголосила про плани провести меморіальну церемонію 30 травня, а президент Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс сказав, що країни-члени заохочуються виступити із заявами, щоб віддати шану Раїсі.
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Видання відзначає, що це оголошення викликало критику з боку правозахисників, вони засудили вшанування людини, яку називають "різником Тегерану" через його роль у масовій страті політичних в’язнів у 1988 році.
Нагадаємо
Раїсі загинув у катастрофі гелікоптера 19 травня з міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахяном і кількома іншими офіційними особами.