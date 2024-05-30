Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Соединенные Штаты Америки не будут посылать своих представителей на церемонию в память о погибшем президенте Ирана Эбрагиме Раиси, которую организуют в ООН. Об этом сообщил Радио Свобода спикер Госдепартамента, передает УНН.

Детали

Организация Объединенных Наций 29 мая объявила о планах провести мемориальную церемонию 30 мая, а президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис сказал, что страны-члены поощряются выступить с заявлениями, чтобы отдать дань уважения Раисе.

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Издание отмечает, что это объявление вызвало критику со стороны правозащитников, они осудили чествование человека, которого называют "Потрошителем Тегерана" из-за его роли в массовой казни политических заключенных в 1988 году.

Напомним

Раиси погиб в крушении вертолета 19 мая с министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахяном и несколькими другими официальными лицами.