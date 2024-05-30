Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

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Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.
Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа
Около 5 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского района.
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Согласно сообщениям и фотографиям блогеров и активистов, одно из зданий резиденции путина на Алтае почти полностью сгорело.
Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух. Глава государства подчеркнул-важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.
В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция
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В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский
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Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений для Украины стоимостью 500 миллионов евро во время своего необъявленного визита в Одессу.
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рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии
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Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб
Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.