Це лікується виключно силовими методами: в ОП відреагували на нові погрози путіна Заходу

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 5604 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 13147 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 28702 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 31771 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 21940 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 35147 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22411 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33068 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47505 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 14744 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 25391 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 10642 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 11203 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 7666 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 11861 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 13147 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 28702 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 31771 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 35147 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Мая Санду
Данило Гетманцев
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Донецька область
Державний кордон України
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 11861 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 5316 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 25815 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82078 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 104813 перегляди
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
Financial Times
ChatGPT

Це лікується виключно силовими методами: в ОП відреагували на нові погрози путіна Заходу

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Андрій Єрмак відреагував на нові погрози російського диктатора володимира путіна Заходу, наголосивши, що це лікується виключно силовими методами. путін заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.

Це лікується виключно силовими методами: в ОП відреагували на нові погрози путіна Заходу

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози російського диктатора володимира путіна Заходу і наголосив - "це лікується виключно силовими методами", передає УНН.

Пропаганда страху від путіна. Нічого нового росіяни не придумали. Замість миру - пошук ескалації у всьому. Це лікується виключно силовими методами 

- заявив Єрмак.

Додамо

російський диктатор володимир путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.

Він підкреслив, що плани кремля з нарощування оборонного потенціалу реалізуються "в повному обсязі та у встановлені строки", а російські сили стримування "надійні та готові до застосування".

Попри агресивну риторику, путін згадав і про "перевагу політико-дипломатичного вирішення", проте вкотре звинуватив Захід у небажанні реагувати на російські ініціативи щодо діалогу, зокрема зі США.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки