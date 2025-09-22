Це лікується виключно силовими методами: в ОП відреагували на нові погрози путіна Заходу
Київ • УНН
Андрій Єрмак відреагував на нові погрози російського диктатора володимира путіна Заходу, наголосивши, що це лікується виключно силовими методами. путін заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози російського диктатора володимира путіна Заходу і наголосив - "це лікується виключно силовими методами", передає УНН.
Пропаганда страху від путіна. Нічого нового росіяни не придумали. Замість миру - пошук ескалації у всьому. Це лікується виключно силовими методами
Додамо
російський диктатор володимир путін під час оперативної наради з членами Радбезу рф заявив, що москва готова відповідати на будь-які виклики не словами, а військовою силою.
Він підкреслив, що плани кремля з нарощування оборонного потенціалу реалізуються "в повному обсязі та у встановлені строки", а російські сили стримування "надійні та готові до застосування".
Попри агресивну риторику, путін згадав і про "перевагу політико-дипломатичного вирішення", проте вкотре звинуватив Захід у небажанні реагувати на російські ініціативи щодо діалогу, зокрема зі США.