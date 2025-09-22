$41.250.00
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 6008 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 13537 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 29187 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 32197 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 22103 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 35468 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 22488 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 33140 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47545 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo22 сентября, 04:41 • 15233 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 26114 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto10:21 • 11172 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 12231 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 8962 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 12247 просмотра
Это лечится исключительно силовыми методами: в ОП отреагировали на новые угрозы путина Западу

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы российского диктатора владимира путина Западу, подчеркнув, что это лечится исключительно силовыми методами. путин заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.

Это лечится исключительно силовыми методами: в ОП отреагировали на новые угрозы путина Западу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы российского диктатора владимира путина Западу и подчеркнул - "это лечится исключительно силовыми методами", передает УНН.

Пропаганда страха от путина. Ничего нового россияне не придумали. Вместо мира - поиск эскалации во всем. Это лечится исключительно силовыми методами

- заявил Ермак.

Добавим

российский диктатор владимир путин во время оперативного совещания с членами Совбеза рф заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.

Он подчеркнул, что планы кремля по наращиванию оборонного потенциала реализуются "в полном объеме и в установленные сроки", а российские силы сдерживания "надежны и готовы к применению".

Несмотря на агрессивную риторику, путин упомянул и о "преимуществе политико-дипломатического решения", однако в очередной раз обвинил Запад в нежелании реагировать на российские инициативы по диалогу, в частности с США.

Антонина Туманова

Политика
Владимир Путин
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты