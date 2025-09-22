Это лечится исключительно силовыми методами: в ОП отреагировали на новые угрозы путина Западу
Киев • УНН
Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы российского диктатора владимира путина Западу, подчеркнув, что это лечится исключительно силовыми методами. путин заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы российского диктатора владимира путина Западу и подчеркнул - "это лечится исключительно силовыми методами", передает УНН.
Пропаганда страха от путина. Ничего нового россияне не придумали. Вместо мира - поиск эскалации во всем. Это лечится исключительно силовыми методами
Добавим
российский диктатор владимир путин во время оперативного совещания с членами Совбеза рф заявил, что москва готова отвечать на любые вызовы не словами, а военной силой.
Он подчеркнул, что планы кремля по наращиванию оборонного потенциала реализуются "в полном объеме и в установленные сроки", а российские силы сдерживания "надежны и готовы к применению".
Несмотря на агрессивную риторику, путин упомянул и о "преимуществе политико-дипломатического решения", однако в очередной раз обвинил Запад в нежелании реагировать на российские инициативы по диалогу, в частности с США.