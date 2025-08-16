“Це був тривалий дзвінок”: в ОП розповіли про розмову Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели тривалу розмову після того, як Трамп вертався з Аляски після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомили журналістам в Офісі Президента, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Офісі Президента, дзвінок Зеленського та Трампа "був тривалий". Спочатку президенти говорили вдвох, а згодом до них підключилися європейські лідери.

Нагадаємо

