“Це був тривалий дзвінок”: в ОП розповіли про розмову Зеленського з Трампом

$41.450.00
48.440.00
ukenru
07:28 • 1786 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 90169 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 114956 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 76544 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 72369 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 66155 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 115765 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 204948 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86390 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 185414 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.9м/с
44%
752мм
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 20283 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 27829 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 67890 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 14986 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 12946 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 204948 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 178747 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 185414 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 200512 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 284554 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 1586 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 11525 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 51144 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 123505 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 203999 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Нафта
The Hill
Долар США

“Це був тривалий дзвінок”: в ОП розповіли про розмову Зеленського з Трампом

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, провели тривалу розмову після повернення Трампа з Аляски. До розмови згодом долучилися європейські лідери.

“Це був тривалий дзвінок”: в ОП розповіли про розмову Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели тривалу розмову після того, як Трамп вертався з Аляски після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Про це повідомили журналістам в Офісі Президента, передає УНН.

Деталі 

Як повідомили в Офісі Президента, дзвінок Зеленського та Трампа "був тривалий". Спочатку президенти говорили вдвох, а згодом до них підключилися європейські лідери.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп мав довгу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським на зворотному рейсі з Аляски, де відбувся його саміт з главою кремля володимиром путіним.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Офіс Президента України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки