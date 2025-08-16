“Це був тривалий дзвінок”: в ОП розповіли про розмову Зеленського з Трампом
Київ • УНН
Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, провели тривалу розмову після повернення Трампа з Аляски. До розмови згодом долучилися європейські лідери.
Про це повідомили журналістам в Офісі Президента, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в Офісі Президента, дзвінок Зеленського та Трампа "був тривалий". Спочатку президенти говорили вдвох, а згодом до них підключилися європейські лідери.
Нагадаємо
