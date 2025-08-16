«Это был долгий звонок»: в ОП рассказали о разговоре Зеленского с Трампом

$41.450.06
15 августа, 23:06 • 81907 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 105128 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 70011 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 66133 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 61200 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 113446 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 198322 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85980 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 179987 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57241 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 19975 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 17322 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 24831 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 64774 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 11840 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 198320 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 173323 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 179987 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 195451 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 279773 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Джордж Буш-младший
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 688 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 9048 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 121071 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 201744 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 146565 просмотра
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

«Это был долгий звонок»: в ОП рассказали о разговоре Зеленского с Трампом

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, провели длительный разговор после возвращения Трампа с Аляски. К разговору впоследствии присоединились европейские лидеры.

«Это был долгий звонок»: в ОП рассказали о разговоре Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели длительный разговор после того, как Трамп возвращался с Аляски после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили журналистам в Офисе Президента, передает УНН.

Детали 

Как сообщили в Офисе Президента, звонок Зеленского и Трампа "был длительный". Сначала президенты говорили вдвоем, а затем к ним подключились европейские лидеры.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп имел долгий разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на обратном рейсе с Аляски, где состоялся его саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Офис Президента Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты