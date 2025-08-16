«Это был долгий звонок»: в ОП рассказали о разговоре Зеленского с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели длительный разговор после того, как Трамп возвращался с Аляски после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщили журналистам в Офисе Президента, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Офисе Президента, звонок Зеленского и Трампа "был длительный". Сначала президенты говорили вдвоем, а затем к ним подключились европейские лидеры.
Напомним
Президент США Дональд Трамп имел долгий разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским на обратном рейсе с Аляски, где состоялся его саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.