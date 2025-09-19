Трьох українських підлітків врятовано з окупації: деталі повернення
Київ • УНН
Троє українських підлітків – дві дівчини та хлопець – врятовані з тимчасово окупованих територій. Вони отримують захист, відновлюють документи та проходять психологічну підтримку в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Ще троє українських підлітків, які перебували на тимчасово окупованих територіях, тепер у безпеці. Дівчата і хлопець отримали захист від переслідувань і відновлюють документи та отримують психологічну підтримку. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA… Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу - від відновлення документів до психологічної підтримки
Зазначається, що 18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму і не мала можливості самостійно виїхати. Вона із матір'ю постійно змінювала місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб.
Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в росії. Вона ж мріяла повернутися в Україну. 19-річний хлопець довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії рф.
Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП17.09.25, 16:31 • 2915 переглядiв