Ексклюзив
16:30 • 2088 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 6340 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 18256 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 16192 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 23086 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34950 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 35623 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53676 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45582 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 66138 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Трьох українських підлітків врятовано з окупації: деталі повернення

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Троє українських підлітків – дві дівчини та хлопець – врятовані з тимчасово окупованих територій. Вони отримують захист, відновлюють документи та проходять психологічну підтримку в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Трьох українських підлітків врятовано з окупації: деталі повернення

Ще троє українських підлітків, які перебували на тимчасово окупованих територіях, тепер у безпеці. Дівчата і хлопець отримали захист від переслідувань і відновлюють документи та отримують психологічну підтримку. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ще трьох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA… Сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу - від відновлення документів до психологічної підтримки 

- написав Єрмак.

Зазначається, що 18-річна дівчина жила разом із мамою в окупованому Криму і не мала можливості самостійно виїхати. Вона із матір'ю постійно змінювала місце проживання, щоб уникнути переслідувань російських спецслужб.

Іншу дівчину після школи змушували вступати до університетів у Криму чи в росії. Вона ж мріяла повернутися в Україну. 19-річний хлопець довго вагався з виїздом, оскільки боявся, що на одному з блокпостів росіяни його можуть затримати й мобілізувати до армії рф. 

Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП17.09.25, 16:31 • 2915 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Андрій Єрмак
Крим
Україна