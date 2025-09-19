$41.250.05
Трое украинских подростков спасены из оккупации: детали возвращения

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Трое украинских подростков – две девушки и парень – спасены с временно оккупированных территорий. Они получают защиту, восстанавливают документы и проходят психологическую поддержку в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Трое украинских подростков спасены из оккупации: детали возвращения

Еще трое украинских подростков, находившихся на временно оккупированных территориях, теперь в безопасности. Девушки и парень получили защиту от преследований, восстанавливают документы и получают психологическую поддержку. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Еще троих украинских подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA… Сегодня они уже в безопасности и получают помощь – от восстановления документов до психологической поддержки 

- написал Ермак.

Отмечается, что 18-летняя девушка жила вместе с мамой в оккупированном Крыму и не имела возможности самостоятельно выехать. Она с матерью постоянно меняла место жительства, чтобы избежать преследований российских спецслужб.

Другую девушку после школы заставляли поступать в университеты в Крыму или в hоссии. Она же мечтала вернуться в Украину. 19-летний парень долго колебался с выездом, поскольку боялся, что на одном из блокпостов россияне его могут задержать и мобилизовать в армию ha. 

Украина спасла из оккупации еще 16 детей - ОП17.09.25, 16:31 • 2917 просмотров

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Андрій Єрмак
Крым
Украина