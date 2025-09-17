$41.180.06
ukenru
12:33 • 5246 просмотра
Популярные новости
Украина спасла из оккупации еще 16 детей - ОП

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Украина успешно вернула 16 детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди спасенных - девушка, чьих родителей осудили оккупанты, и дети, потерявшие жилье или жившие в страхе.

Украина спасла из оккупации еще 16 детей - ОП

Украине удалось спасти еще 16 украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось спасти еще 16 украинских детей с временно оккупированных территорий 

- сообщил Ермак.

Детали

По словам главы Офиса Президента, 15-летняя девушка вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как ее родителей и старшего брата россияне по сфабрикованным делам приговорили к многолетним срокам в колонии.

14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра потеряли дом и все вещи после пожара, полностью уничтожившего их жилье.

15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома, потому что семья ежедневно жила в страхе, что оккупанты могут постучать в дверь и забрать детей. А 10-летнего мальчика оккупационная "служба опеки" пыталась отобрать у родных родителей.

Сегодня все они уже в безопасности в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни. Спасибо команде Save Ukraine и партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задачу Президента - вернуть всех украинских детей 

- резюмировал Ермак.

Антонина Туманова

