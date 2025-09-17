Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП

Україні вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

За словами глави Офісу Президента, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.

15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків.

Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя. Дякую команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей