Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП
Київ • УНН
Україна успішно повернула 16 дітей з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих - дівчина, чиїх батьків засудили окупанти, та діти, що втратили житло або жили в страху.
Україні вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій
Деталі
За словами глави Офісу Президента, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.
14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.
15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків.
Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя. Дякую команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей
