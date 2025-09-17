Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП

$41.180.06
Ексклюзив
15:01 • 284 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 8456 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 24777 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 28120 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 33862 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 35504 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 96165 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 114258 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53143 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62135 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9

Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Україна успішно повернула 16 дітей з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих - дівчина, чиїх батьків засудили окупанти, та діти, що втратили житло або жили в страху.

Україна врятувала з окупації ще 16 дітей - ОП

Україні вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій 

- повідомив Єрмак.

Деталі

За словами глави Офісу Президента, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.

15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків.

Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя. Дякую команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей 

- резюмував Єрмак.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна