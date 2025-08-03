Троє загиблих та зруйновані будинки: росіяни атакували Запорізьку область

У неділю, 3 серпня внаслідок ударів російських військ по Степногірській громаді Запорізької області загинули троє людей. Про це інформує голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.

Зазначається, що армія рф атакувала громаду упродовж дня.

Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років