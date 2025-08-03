Троє загиблих та зруйновані будинки: росіяни атакували Запорізьку область
Київ • УНН
У неділю, 3 серпня російські війська атакували Степногірську громаду Запорізької області. Внаслідок ударів загинули троє людей: чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років.
У неділю, 3 серпня внаслідок ударів російських військ по Степногірській громаді Запорізької області загинули троє людей. Про це інформує голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що армія рф атакувала громаду упродовж дня.
Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років
За словами Івана Федорова, зруйновані приватні будинки.
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У Запорізькій області одна людина загинула внаслідок російського удару, троє поранено03.08.25, 08:55 • 12912 переглядiв