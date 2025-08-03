Трое погибших и разрушенные дома: россияне атаковали Запорожскую область
Киев • УНН
В воскресенье, 3 августа российские войска атаковали Степногорскую общину Запорожской области. В результате ударов погибли три человека: мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет.
В воскресенье, 3 августа, в результате ударов российских войск по Степногорской общине Запорожской области погибли три человека. Об этом информирует глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что армия РФ атаковала общину в течение дня.
В результате ударов погибли три человека – мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет
По словам Ивана Федорова, разрушены частные дома.
Напомним
Количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросло в июле. Это связано с приближением линии фронта, основные направления эвакуации – запад Украины.
В Запорожской области один человек погиб в результате российского удара, трое ранены03.08.25, 08:55 • 12927 просмотров