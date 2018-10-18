Третина українських офтальмологів візьме участь у "Рефракційному пленері-2018"

За словами завідувача кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Шупика Сергія Рикова, тільки зранку 18 жовтня на участь у конференції зареєструвалося понад 1300 лікарів-офтальмологів, що складає третину від загальної кількості спеціалістів по всій країні. Реєстрація на лекції і тренінги триває досі. Під час конференції фахівці матимуть можливість отримати нові знання з приводу новітніх методик лікування, а також отримати практичні навички з їх застосування.

Як зазначив С.Риков, середньостатистичному лікарю-офтальмологу знадобилося би щонайменше півроку, щоб самостійно отримати такий обсяг знань, який для фахівців підготували лектори.

При цьому голова асоціації підкреслив, що в цілому рівень підготовки офтальмологів в Україні достатньо високий. 4 кафедри післядипломної освіти по країні вчать фахівців уже після закінчення медуніверситету – кожні п'ять років лікарям розповідають про новітні досягнення науки в галузі хірургії ока і лікування очних захворювань.

"Сьогодні у нас присутня третина всіх офтальмологів України. За два дні вони отримають такий об’єм знань, що їм треба це читати, можливо, півроку, а тут за два дні. Вони вибрали ту тематику, яку вони не дуже добре знають – пішли послухали, укріпили свої знання. На тренінгах вони своїми руками можуть відчути саму технологію введення тих чи інших препаратів", - зазначив він.

Нагадаємо, 26 квітня в Києві відбувся семінар “Дайджест інновацій в офтальмології”.



За словами президента Асоціації дитячих офтальмологів України Сергія Рикова, станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в Україні мають вади зору.