Треть украинских офтальмологов примет участие в "Рефракционном пленере-2018"

По словам заведующего кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им.П.Шупика Сергея Рыкова, только утром 18 октября на участие в конференции зарегистрировалось более 1300 врачей-офтальмологов, что составляет треть от общего количества специалистов по всей стране. Регистрация на лекции и тренинги продолжается. Во время конференции специалисты смогут получить новые знания по поводу новейших методик лечения, а также получить практические навыки по их применению.

Как отметил С.Рыков, среднестатистическому врачу-офтальмологу понадобилось бы минимум полгода, чтобы самостоятельно получить такой объем знаний, который для специалистов подготовили лекторы.

При этом глава ассоциации подчеркнул, что в целом уровень подготовки офтальмологов в Украине достаточно высок. 4 кафедры последипломного образования по стране учат специалистов уже после окончания медуниверситета - каждые пять лет врачам рассказывают о новейших достижениях науки в области хирургии глаза и лечения глазных заболеваний.

"Сегодня у нас присутствует треть всех офтальмологов Украины. За два дня они получат такой объем знаний, что им надо это читать, возможно, полгода, а тут за два дня. Они выбрали ту тематику, которую они не очень хорошо знают - пошли послушали, укрепили свои знания. На тренингах они своими руками могут почувствовать саму технологию введения тех или иных препаратов", - отметил он.

Напомним, 26 апреля в Киеве состоялся семинар "Дайджест инноваций в офтальмологии".



По словам президента Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергея Рыкова, на сегодня примерно 60-80% детей в Украине имеют недостатки зрения.