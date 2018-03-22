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Офтальмологів запросили на інноваційний семінар

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Семінар “Дайджест інновацій в офтальмології” відбудеться у столиці 26 квітня. Про це УНН повідомив повідомив президент Асоціації дитячих офтальмологів України Сергій Риков.

“Наша кафедра офтальмології НМАПО імені П.Л.Шупика та Київська МКОЛ "Центр мікрохірургії ока" проводять науково-практичну конференцію. Запрошуємо колег офтальмологів, дитячих офтальмологів та клінічних ординаторів і інтернів прийняти участь. В рамках буде проведено майстер-клас по інтравітреальному введенню препаратів. Участь безкоштовна. Видається сертифікат учасника”, - повідомив Риков.

Він також додав, що свої координати усі, хто бажає взяти участь у семінарі, можуть залишати у коментарях на його сторінці у Facebook.

Риков зауважив, що кількість місць обмежена і у семінарі зможуть взяти участь лише 120 спеціалістів.

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