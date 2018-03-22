Офтальмологов пригласили на инновационный семинар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Семинар "Дайджест инноваций в офтальмологии" состоится в столице 26 апреля. Об этом УНН сообщил сообщил президент Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергей Рыков.
"Наша кафедра офтальмологии НМАПО имени П.Л.Шупика и Киевская ГКОБ "Центр микрохирургии глаза" проводят научно-практическую конференцию. Приглашаем коллег офтальмологов, детских офтальмологов и клинических ординаторов и интернов поучаствовать. В рамках будет проведен мастер-класс по интравитреальному введению препаратов. Участие бесплатное. Выдается сертификат участника", - сообщил Рыков.
Он также добавил, что свои координаты все желающие принять участие в семинаре могут оставлять в комментариях на его странице в Facebook.
Рыков отметил, что количество мест ограничено и в семинаре смогут принять участие только 120 специалистов.