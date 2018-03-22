Офтальмологов пригласили на инновационный семинар

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2816 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57619 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71068 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101535 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108910 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116413 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121791 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Офтальмологов пригласили на инновационный семинар

Офтальмологов пригласили на инновационный семинар

Киев  •  УНН

 • 13384 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Семинар "Дайджест инноваций в офтальмологии" состоится в столице 26 апреля. Об этом УНН сообщил сообщил президент Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергей Рыков.

"Наша кафедра офтальмологии НМАПО имени П.Л.Шупика и Киевская ГКОБ "Центр микрохирургии глаза" проводят научно-практическую конференцию. Приглашаем коллег офтальмологов, детских офтальмологов и клинических ординаторов и интернов поучаствовать. В рамках будет проведен мастер-класс по интравитреальному введению препаратов. Участие бесплатное. Выдается сертификат участника", - сообщил Рыков.

Он также добавил, что свои координаты все желающие принять участие в семинаре могут оставлять в комментариях на его странице в Facebook.

Рыков отметил, что количество мест ограничено и в семинаре смогут принять участие только 120 специалистов.

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