Тренер про допінг української бобслеїстки на ОІ-2022: причиною може бути китайське м'ясо

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 45 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 4134 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 48029 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 78243 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 89096 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 91232 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 117513 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164253 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176742 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214642 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 109344 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 49115 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 67887 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 121958 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 168591 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 168591 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 121958 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 263994 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 385905 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 640480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 6381 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88921 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127326 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152806 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173710 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Тренер про допінг української бобслеїстки на ОІ-2022: причиною може бути китайське м'ясо

Тренер про допінг української бобслеїстки на ОІ-2022: причиною може бути китайське м'ясо

Київ • УНН

 • 25403 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тренер збірної України зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич припустив, що допінг міг потрапити в організм української боблеїстки Лідії Гунько через китайське м'ясо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

"Все було нормально, і ми навіть не сумнівалися у тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що у цьому нема жодного сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо", — зазначив Гераскевич.

Президент федерації бобслею та скелетону однією з ймовірних причин потрапляння допінгу в організм Гунько назвав вживання м'яса в олімпійському селищі. І навів приклад іранського гірськолижника Хусейна Савех-Шемшакі, в організмі якого виявили такий самий допінг.

"Звідки це взялося? Ця речовина така сама, яку в нашому олімпійському селищі 7 лютого знайшли в іранського гірськолижника. Між 10 та 14 лютого Ліда вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї, бо там не заборонено додавати речовини, які заборонені у спорті, до раціону худоби", — сказав Гераскевич.

Він додав, що федерація боротиметься за українську бобслеїстку у допінг-справі.

"Звичайно, ми будемо боротися. У таких ситуацій спортсмен найбезправніший. Треба доводити, що ти не винен. Це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", — підсумував Гераскевич.

Нагадаємо

У допінг-пробі української бобслеїстки Лідії Гунько, яка бере участь в Олімпійських іграх 2022, виявили речовину, яку внесено до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства, — метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35