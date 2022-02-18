Тренер про допінг української бобслеїстки на ОІ-2022: причиною може бути китайське м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тренер збірної України зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич припустив, що допінг міг потрапити в організм української боблеїстки Лідії Гунько через китайське м'ясо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"Все було нормально, і ми навіть не сумнівалися у тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що у цьому нема жодного сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо", — зазначив Гераскевич.
Президент федерації бобслею та скелетону однією з ймовірних причин потрапляння допінгу в організм Гунько назвав вживання м'яса в олімпійському селищі. І навів приклад іранського гірськолижника Хусейна Савех-Шемшакі, в організмі якого виявили такий самий допінг.
"Звідки це взялося? Ця речовина така сама, яку в нашому олімпійському селищі 7 лютого знайшли в іранського гірськолижника. Між 10 та 14 лютого Ліда вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї, бо там не заборонено додавати речовини, які заборонені у спорті, до раціону худоби", — сказав Гераскевич.
Він додав, що федерація боротиметься за українську бобслеїстку у допінг-справі.
"Звичайно, ми будемо боротися. У таких ситуацій спортсмен найбезправніший. Треба доводити, що ти не винен. Це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", — підсумував Гераскевич.
Нагадаємо
У допінг-пробі української бобслеїстки Лідії Гунько, яка бере участь в Олімпійських іграх 2022, виявили речовину, яку внесено до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства, — метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3).