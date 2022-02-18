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Тренер о допинге украинской бобслеистки на ОИ-2022: причиной может быть китайское мясо

Тренер о допинге украинской бобслеистки на ОИ-2022: причиной может быть китайское мясо

Киев • УНН

 • 25390 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Тренер сборной Украины по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич предположил, что допинг мог попасть в организм украинской боблеистки Лидии Гунько через китайское мясо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное. 

Детали

"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не употребляем", — отметил Гераскевич.

Президент Федерации бобслея и скелетона одной из вероятных причин попадания допинга в организм Гунько назвал употребление мяса в олимпийской деревне. Он привел пример иранского горнолыжника Хусейна Савех-Шемшаки, в организме которого нашли такой же допинг.

"Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашем олимпийском поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, запрещенные в спорте, в рацион скота", — сказал Гераскевич.

Он добавил, что Федерация будет бороться за украинскую бобслеистку в допинг-деле.

"Конечно, мы будем бороться. В таких ситуациях спортсмен самый бесправный. Надо доказывать, что ты не виноват. Это дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", — подытожил Гераскевич.

Напомним

В допинг-пробе украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая принимает участие в Олимпийских играх 2022, обнаружили вещество, которое внесено в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства, — метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3).

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