Олімпіада в Пекіні: ще в однієї української спортсменки виявили позитивний допінг-тест
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В української бобслеїстки Лідії Гунько, яка бере участь в Олімпійських іграх 2022, виявили позитивний результат допінг-тесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міжнародного агентства тестування (ITA).
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Як зазначається, в аналізі українки виявили “метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)”. Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.
Зразок був зібраний ITA під управлінням органу з тестування та управління результатами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньцині.
Спортсменку поінформували про результат тесту і тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінговим кодексом і антидопінговими правилами МОК, застосовними до Зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.
“Це означає, що спортсмену заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, тренуваннях або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні”, — йдеться в повідомленні.
Вона має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді — антидопінговому відділі (CAS ADD), а також може запросити аналіз проби Б.
Нагадаємо
Українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили через підозру у порушенні антидопінгових правил на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.