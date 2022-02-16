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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українську лижницю тимчасово усунули за підозрою у допінгу на Олімпіаді

Українську лижницю тимчасово усунули за підозрою у допінгу на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 23801 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили через підозру у порушенні антидопінгових правил на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Про це УНН повідомляє з посиланням на міжнародне агентство з тестування (ITA).

Повідомляється, що в допінг-пробі спортсменки були виявлені местерол (анаболічний стероїд) і гептамінол (стимулятор). Тест був зданий 10 лютого на Олімпійських Іграх в Пекіні.

Цитата

"Спортсмен був проінформований про випадок і був тимчасово відсторонений до вирішення питання",- йдеться в повідомленні.

Деталі

Їй заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, або будь-якій діяльності під час зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Вона взяла участь у трьох змаганнях на Олімпійських іграх, зайнявши 79-е місце у жіночій гонці на 10 км класичним стилем, 70-е місце в кваліфікації жіночого спринту вільним стилем і в складі збірної України посіла 18-е місце в естафеті 4х5 км

Додаток

Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив 15-річній фігуристці збірної РФ Камілі Валієвій, яка отримала позитивний результат допінг-тесту, виступати на Олімпійських іграх 2022 в Пекіні.

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