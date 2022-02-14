Несмотря на положительный допинг-тест: спортивный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к Олимпиаде-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней фигуристке сборной РФ Камиле Валиевой, которая получила положительный результат допинг-теста, выступать на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
Детали
CAS отклонил жалобы Международного олимпийского комитета( МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин.
Как отметили, суд допустил Камилу к турниру Олимпиады-2022 с учетом ее статуса "защищенной персоны". Поскольку спортсменке не исполнилось 16 лет, правило о временном отстранении на нее не распространяется.
CAS также назвал "серьезной проблемой" несвоевременные сообщение о результатах допинг-теста Валиевой, который взяли еще в декабре прошлого года.
Напомним
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сделанную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней обнаружили препарат триметазидин.
О результате теста стало известно лишь 8 февраля, после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022 в Пекине, в которых участвовала и Валиева.