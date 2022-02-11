Олімпіада-2022: підтверджено провал допінг-тесту 15-річною російською фігуристкою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міжнародне агентство із тестування (ITA) підтвердило, що 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва у грудні не пройшла допінг-тест, пише УНН.
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"Пробу у спортсменки взяли під контролем органи з тестування та обробки результатів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання 2022 року в Санкт-Петербурзі, Росія. Лабораторія, акредитована WADA в Стокгольмі, Швеція, повідомила, що зразок показав несприятливий результат аналізу (AAF) щодо... забороненої речовини триметазидину", - повідомили в ITA.
Про результат повідомили лише 8 лютого, наступного дня після того, як спортсменка допомогла виграти командне золото, але до церемонії нагородження.
Валієва була тимчасово відсторонена, але подала апеляцію на це рішення, і РУСАДА погодилася скасувати його 9 лютого.
Доповнення
У понеділок 15-річна спортсменка допомогла Олімпійському комітету Росії виграти командне золото у фігурному катанні, але медалі не було вручено через "юридичні проблеми". США посіли друге місце, Японія – третє, Канада – четверте.
Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) зняло з неї дискваліфікацію, що дозволило їй продовжити участь у Іграх у Пекіні. Міжнародний олімпійський комітет уже оскаржив це рішення. Як і Міжнародний союз ковзанярів, який звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) з проханням відновити тимчасове усунення Валієвої, вказує BBC.
До слова, Валієва стала першою фігуристкою, яка здійснила четверний стрибок на змаганнях.
Триметазидин використовується для запобігання нападам стенокардії, але перебуває в забороненому списку WADA, оскільки класифікується як модулятор серцевого метаболізму і, як було доведено, підвищує фізичну працездатність.
Тепер CAS слухатиме справу перед її запланованою появою в індивідуальних змаганнях, що розпочнуться у вівторок, 15 лютого.
Російські спортсмени змагаються від імені Олімпійського комітету Росії (ОКР), оскільки у 2019 році Росія отримала дворічну дискваліфікацію від WADA за допінгову програму, що спонсорується державою.