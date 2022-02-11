Олимпиада-2022: подтвержден провал допинг-теста 15-летней российской фигуристкой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева в декабре не прошла допинг-тест, пишет УНН.
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"Пробу у спортсменки взяли под контролем органы по тестированию и обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, Россия. Лаборатория, аккредитованная WADA в Стокгольме, Швеция, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа (AAF) относительно... запрещенного вещества триметазидина", - сообщили в ITA.
Об этом сообщили лишь 8 февраля, на следующий день после того, как спортсменка помогла выиграть командное золото, но до церемонии награждения.
Валиева была временно отстранена, но подала апелляцию на это решение, и РУСАДА согласилась отменить его 9 февраля.
Дополнения
В понедельник 15-летняя спортсменка помогла Олимпийскому комитету России выиграть командное золото в фигурном катании, но медали не были вручены из-за "юридических проблем". США заняли второе место, Япония - третье, Канада - четвертое.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с нее дисквалификацию, что позволило ей продолжить участие в Играх в Пекине. Международный олимпийский комитет уже обжаловал это решение. Как и Международный союз конькобежцев, который обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой восстановить временное отстранение Валиевой, указывает BBC.
К слову, Валиева стала первой фигуристкой, совершившей четверной прыжок на соревнованиях.
Триметазидин используется для предотвращения приступов стенокардии, но находится в запрещенном списке WADA, поскольку классифицируется как модулятор сердечного метаболизма и, как было доказано, повышает физическую работоспособность.
Теперь CAS будет слушать дело перед запланированным появлением Валиевой в индивидуальных соревнованиях, которые начнутся во вторник, 15 февраля.
Российские спортсмены соревнуются от имени Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку в 2019 году Россия получила двухлетнюю дисквалификацию от WADA за допинговую программу, которая спонсируется государством.