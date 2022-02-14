Попри позитивний допінг-тест: спортивний суд допустив російську фігуристку Валієву до Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив 15-річній фігуристці збірної РФ Камілі Валії, яка отримала позитивний результат допінг-тесту, виступати на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення суду.
Деталі
CAS відхилив скарги Міжнародного Олімпійського комітету (МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), які вимагали усунути Валієву від змагань через те, що у її допінг-пробі виявили заборонений препарат триметазидин.
Як зазначили, суд допустив Камілу до Олімпіади-2022 з урахуванням її статусу "захищеної персони". Оскільки спортсменці не виповнилося 16 років, правило про тимчасове усунення на неї не поширюється.
CAS також назвав "серйозною проблемою" несвоєчасне повідомлення про результати допінг-тесту Валієвої, який взяли ще у грудні минулого року.
Нагадаємо
11 лютого Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило позитивну допінг-пробу Валієвої, зроблену 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії. У ній виявили препарат триметазидин.
Про результат тесту стало відомо лише 8 лютого, після перемоги російських фігуристів у командних змаганнях на Олімпіаді-2022 у Пекіні, в яких брала участь Валієва.