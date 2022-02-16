Украинскую лыжницу временно отстранили по подозрению в допинге на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЇВ. 16 февраля. УНН. Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Международное агентство по тестированию (ITA).
Сообщается, что в допинг-пробе спортсменки были обнаружены местерол (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине.
Цитата
"Спортсмен был проинформирован о случае и был временно отстранен до разрешения вопроса…", - говориться в сообщении.
Детали
Ей запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках, или какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Она приняла участие в трех соревнованиях на Олимпийских играх, заняв 79-е место в женской гонке на 10 км классическим стилем, 70-е место в квалификации женского спринта свободным стилем и в составе сборной Украины заняла 18-е место в эстафете 4х5 км.
Дополнение
Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней фигуристке сборной РФ Камиле Валиевой, которая получила положительный результат допинг-теста, выступать на Олимпийских играх 2022 в Пекине.