Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов

Во время отключений электроэнергии некоторые кафе и рестораны добавляют к счетам отдельную плату за работу генератора. В то же время возникает вопрос, имеют ли заведения право взимать такую доплату и могут ли самостоятельно определять ее размер. Подробнее о том, как работает ценообразование в нынешних условиях рынка, журналистке УНН рассказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

Могут ли кафе повышать цены из-за работы генератора

По словам эксперта, заведения общественного питания действительно могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Владельцы учитывают собственные расходы, в том числе и те, которые возникают из-за необходимости работать во время отключений электроэнергии.

Если что-то не запрещено законом, значит, это, соответственно, разрешено законом. Когда вы приходите в ресторан или кафе, вам выставляют определенную цену за чашку кофе или единицу еды. Если вы не согласны с той ценой, по которой это продается, вы просто это не покупаете. Это законы рынка - объяснил экономист.

Он отметил, что предприниматели не обязаны работать себе в убыток. Вместе с тем использование генератора увеличивает расходы заведения, поэтому владелец может учесть их при формировании стоимости продукции.

Что лучше субъекту хозяйствования — владельцу того кафе обанкротиться, учитывая величину постоянных расходов, или все же работать, но на таких условиях? Это абсолютно нормальные вещи в условиях обычного рынка. Заставить кого-то торговать себе в убыток или оказывать услуги в убыток никто не может - подчеркнул Игорь Гарбарук.

Законно ли отдельно взимать плату за генератор

В то же время экономист обратил внимание на разницу между повышением цены на продукцию и отдельной оплатой работы генератора. По его мнению, заведение может установить более высокую стоимость кофе или еды, но выделять в чеке дополнительный процент именно за генератор — сомнительная практика.

Есть стоимость товара. Они могут просто установить ее на уровне 100 гривен, а кто-то установит 110 гривен. И это абсолютно нормально. А выделять услуги генератора — у них такой калькуляции нет и, я думаю, что у налоговой будут к ним вопросы - отметил эксперт.

Подобную ситуацию эксперт сравнил с дополнительной платой за обслуживание в ресторанах. Он отметил, что расходы заведения должны учитываться при формировании стоимости товаров и услуг, а не автоматически перекладываться на посетителя в виде отдельных платежей. Вместе с тем окончательную правовую оценку такого оформления оплаты необходимо давать с учетом соответствующих документов.

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Когда вы приходите в ресторан, а вам внизу пишут 15% за обслуживание. Я прошу прощения, но я ведь обслуживание не заказывал. Это ваши внутренние расходы, они должны покрываться за счет расходов самого предприятия. Поэтому это, на мой взгляд, точно не является законным - сказал эксперт.

Игорь Гарбарук также подчеркнул роль государства в поддержке предпринимателей во время энергетического кризиса. По его мнению, для крупного, среднего и малого бизнеса необходимы отдельные программы помощи, которые позволили бы заведениям работать во время отключений электроэнергии.