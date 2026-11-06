Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
Киев • УНН
Заведения могут включать расходы на генератор в стоимость товаров. Отдельная плата за его работу в чеке может вызвать вопросы у налоговой.
Во время отключений электроэнергии некоторые кафе и рестораны добавляют к счетам отдельную плату за работу генератора. В то же время возникает вопрос, имеют ли заведения право взимать такую доплату и могут ли самостоятельно определять ее размер. Подробнее о том, как работает ценообразование в нынешних условиях рынка, журналистке УНН рассказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.
Могут ли кафе повышать цены из-за работы генератора
По словам эксперта, заведения общественного питания действительно могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Владельцы учитывают собственные расходы, в том числе и те, которые возникают из-за необходимости работать во время отключений электроэнергии.
Если что-то не запрещено законом, значит, это, соответственно, разрешено законом. Когда вы приходите в ресторан или кафе, вам выставляют определенную цену за чашку кофе или единицу еды. Если вы не согласны с той ценой, по которой это продается, вы просто это не покупаете. Это законы рынка
Он отметил, что предприниматели не обязаны работать себе в убыток. Вместе с тем использование генератора увеличивает расходы заведения, поэтому владелец может учесть их при формировании стоимости продукции.
Что лучше субъекту хозяйствования — владельцу того кафе обанкротиться, учитывая величину постоянных расходов, или все же работать, но на таких условиях? Это абсолютно нормальные вещи в условиях обычного рынка. Заставить кого-то торговать себе в убыток или оказывать услуги в убыток никто не может
Законно ли отдельно взимать плату за генератор
В то же время экономист обратил внимание на разницу между повышением цены на продукцию и отдельной оплатой работы генератора. По его мнению, заведение может установить более высокую стоимость кофе или еды, но выделять в чеке дополнительный процент именно за генератор — сомнительная практика.
Есть стоимость товара. Они могут просто установить ее на уровне 100 гривен, а кто-то установит 110 гривен. И это абсолютно нормально. А выделять услуги генератора — у них такой калькуляции нет и, я думаю, что у налоговой будут к ним вопросы
Подобную ситуацию эксперт сравнил с дополнительной платой за обслуживание в ресторанах. Он отметил, что расходы заведения должны учитываться при формировании стоимости товаров и услуг, а не автоматически перекладываться на посетителя в виде отдельных платежей. Вместе с тем окончательную правовую оценку такого оформления оплаты необходимо давать с учетом соответствующих документов.
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Когда вы приходите в ресторан, а вам внизу пишут 15% за обслуживание. Я прошу прощения, но я ведь обслуживание не заказывал. Это ваши внутренние расходы, они должны покрываться за счет расходов самого предприятия. Поэтому это, на мой взгляд, точно не является законным
Игорь Гарбарук также подчеркнул роль государства в поддержке предпринимателей во время энергетического кризиса. По его мнению, для крупного, среднего и малого бизнеса необходимы отдельные программы помощи, которые позволили бы заведениям работать во время отключений электроэнергии.