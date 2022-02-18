Олимпиада в Пекине: еще у одной украинской спортсменки обнаружили положительный допинг-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. У украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая участвует в Олимпийских играх 2022, обнаружили положительный результат допинг-теста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Международного агентства тестирования (ITA).
Детали
Как отмечается, в анализе украинки обнаружили “метаболит дегидрохлорметил-тестостерона 4α-хлор-18-нор-17β-гидроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)”. Вещество внесено в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.
Образец был собран ITA под управлением органа по тестированию и управлению результатами Международного олимпийского комитета (МОК) во время соревновательного антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в Яньцине.
Спортсменку проинформировали о результате теста и временно отстранили от соревнований до решения вопроса в соответствии с мировым антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года.
“Это означает, что спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках, тренировках или в любой деятельности во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине”, — говорится в сообщении.
Она имеет право обжаловать наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде — антидопинговом отделе (CAS ADD), а также может запросить анализ пробы Б.
Напомним
Украинскую лижницю Валентину Каминскую временно отстранили за подозрения в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пекине.