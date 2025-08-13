Трамп звинувачує ЗМІ у "кампанії проти зустрічі" з путіним: що сказав президент США

$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 1102 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 11445 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 25120 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 17622 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 30613 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 21650 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 45742 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 31329 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 62447 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82910 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 43641 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 38698 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 38605 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 17875 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 28034 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 25107 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 30601 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 45736 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 62444 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 38900 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 18035 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 38774 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 21940 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 29498 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 133938 перегляди
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

Трамп звинувачує ЗМІ у "кампанії проти зустрічі" з путіним: що сказав президент США

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Дональд Трамп заявив про нібито розгортання ЗМІ "кампанії проти його зустрічі" з російським диктатором.

Трамп звинувачує ЗМІ у "кампанії проти зустрічі" з путіним: що сказав президент США

Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у нібито "розгортанні кампанії проти зустрічі" з російським диктатором володимиром путіним. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Нечесні ЗМІ розгорнули кампанію проти моєї зустрічі з путіним. Постійно цитують дурних людей, і кажуть, що ми програли путіну, але ми завжди перемагаємо. Якби я отримав москву і ленінград безкоштовно в рамках угоди з росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду

- написав Трамп.

Примітно, що президент США назвав друге за важливістю і чисельністю населення місто росії не "санкт-петербургом", а "ленінградом". 

Трамп також назвав ЗМІ, які "розповсюдили цю кампанію", "хворими і нечесними людьми, які, ймовірно, не люблять свою країну". Водночас про які саме ЗМІ йдеться і "яку країну вони не люблять", Трамп не уточнив.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія намагається зробити вигляд вирішення з президентом США Дональдом Трампом долі Європи і війни в Україні, але їх чекає розчарування.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки