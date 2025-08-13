Трамп звинувачує ЗМІ у "кампанії проти зустрічі" з путіним: що сказав президент США
Дональд Трамп заявив про нібито розгортання ЗМІ "кампанії проти його зустрічі" з російським диктатором.
Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у нібито "розгортанні кампанії проти зустрічі" з російським диктатором володимиром путіним. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Нечесні ЗМІ розгорнули кампанію проти моєї зустрічі з путіним. Постійно цитують дурних людей, і кажуть, що ми програли путіну, але ми завжди перемагаємо. Якби я отримав москву і ленінград безкоштовно в рамках угоди з росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду
Примітно, що президент США назвав друге за важливістю і чисельністю населення місто росії не "санкт-петербургом", а "ленінградом".
Трамп також назвав ЗМІ, які "розповсюдили цю кампанію", "хворими і нечесними людьми, які, ймовірно, не люблять свою країну". Водночас про які саме ЗМІ йдеться і "яку країну вони не люблять", Трамп не уточнив.
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія намагається зробити вигляд вирішення з президентом США Дональдом Трампом долі Європи і війни в Україні, але їх чекає розчарування.