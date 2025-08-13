Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в якобы «развертывании кампании против встречи» с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

Нечестные СМИ развернули кампанию против моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют глупых людей и говорят, что мы проиграли Путину, но мы всегда побеждаем. Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку - написал Трамп.

Примечательно, что президент США назвал второй по важности и численности населения город России не «Санкт-Петербургом», а «Ленинградом».

Трамп также назвал СМИ, которые «распространили эту кампанию», «больными и нечестными людьми, которые, вероятно, не любят свою страну». В то же время, о каких именно СМИ идет речь и «какую страну они не любят», Трамп не уточнил.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия пытается сделать вид решения с президентом США Дональдом Трампом судьбы Европы и войны в Украине, но их ждет разочарование.