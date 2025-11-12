Трамп звернувся до президента Ізраїлю з проханням помилувати Нетаньягу - Reuters
Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу із закликом розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, обвинуваченого в корупції. Нетаньягу заперечує звинувачення, які включають отримання подарунків на суму майже 700 000 шекелів.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог отримав лист від свого американського колеги Дональда Трампа, де останній закликає його розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу заперечує звинувачення і не визнає себе винним.
Йдеться про звинувачення щодо прем’єр-міністра Ізраїлю у 2019 році: році в трьох справах, включаючи звинувачення в отриманні подарунків від бізнесменів на суму майже 700 000 шекелів (211 832 доларів).
Судовий процес над Нетаньяху, який розпочався у 2020 році, ще не завершився, і він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.
