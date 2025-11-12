Трамп звернувся до президента Ізраїлю з проханням помилувати Нетаньягу - Reuters

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20859 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51190 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47711 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51032 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48827 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44734 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60662 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51584 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70352 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46369 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65214 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14165 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24029 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22653 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61891 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62104 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Трамп звернувся до президента Ізраїлю з проханням помилувати Нетаньягу - Reuters

Київ • УНН

 • 2836 перегляди

Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу із закликом розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, обвинуваченого в корупції. Нетаньягу заперечує звинувачення, які включають отримання подарунків на суму майже 700 000 шекелів.

Трамп звернувся до президента Ізраїлю з проханням помилувати Нетаньягу - Reuters

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог отримав лист від свого американського колеги Дональда Трампа, де останній закликає його розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Нетаньягу заперечує звинувачення і не визнає себе винним.

Йдеться про звинувачення щодо прем’єр-міністра Ізраїлю у 2019 році: році в трьох справах, включаючи звинувачення в отриманні подарунків від бізнесменів на суму майже 700 000 шекелів (211 832 доларів).

Судовий процес над Нетаньяху, який розпочався у 2020 році, ще не завершився, і він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, серед яких прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Їх звинувачують у "геноциді" та "злочинах проти людяності" в Секторі Гази.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сектор Газа