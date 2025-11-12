$42.010.06
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Financial Times

Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху - Reuters

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Дональд Трамп направил письмо президенту Израиля Исааку Герцогу с призывом рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Нетаньяху отрицает обвинения, которые включают получение подарков на сумму почти 700 000 шекелей.

Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху - Reuters

Президент Израиля Исаак Герцог получил письмо от своего американского коллеги Дональда Трампа, где последний призывает его рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп неоднократно просил помиловать своего близкого союзника. Нетаньяху отрицает обвинения и не признает себя виновным.

Речь идет об обвинениях в отношении премьер-министра Израиля в 2019 году: году по трем делам, включая обвинения в получении подарков от бизнесменов на сумму почти 700 000 шекелей (211 832 долларов).

Судебный процесс над Нетаньяху, который начался в 2020 году, еще не завершился, и он не признал себя виновным по всем обвинениям.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Турция выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Их обвиняют в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в Секторе Газа.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Турция
Сектор Газа