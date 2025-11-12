Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху - Reuters
Киев • УНН
Дональд Трамп направил письмо президенту Израиля Исааку Герцогу с призывом рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Нетаньяху отрицает обвинения, которые включают получение подарков на сумму почти 700 000 шекелей.
Президент Израиля Исаак Герцог получил письмо от своего американского коллеги Дональда Трампа, где последний призывает его рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трамп неоднократно просил помиловать своего близкого союзника. Нетаньяху отрицает обвинения и не признает себя виновным.
Речь идет об обвинениях в отношении премьер-министра Израиля в 2019 году: году по трем делам, включая обвинения в получении подарков от бизнесменов на сумму почти 700 000 шекелей (211 832 долларов).
Судебный процесс над Нетаньяху, который начался в 2020 году, еще не завершился, и он не признал себя виновным по всем обвинениям.
