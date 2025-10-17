Трамп зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні: стало відомо час
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, як очікується, о 13:00 за місцевим часом. Після цього о 13:15, як очікується, відбудеться двосторонній обід.
Зустріч президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського очікується у Вашингтоні о 13 годині за місцевим часом, повідомляє американського видання Roll Call, яке оприлюднює щоденний розклад глави держави, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, згідно з попереднім порядком денним, о 13:00 (20:00 за Києвом) президент США привітає Президента України з візитом.
А о 13:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом) очікується, що Трамп візьме участь у двосторонньому обіді з Президентом України.
Уже о 15:00 (22:00), за наданим розкладом, Трамп залишить Білий дім і попрямує до Палм-Біч, штат Флорида.
