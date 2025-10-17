Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне: стало известно время
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, как ожидается, в 13:00 по местному времени. После этого в 13:15, как ожидается, состоится двусторонний обед.
Встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского ожидается в Вашингтоне в 13 часов по местному времени, сообщает американское издание Roll Call, которое обнародует ежедневное расписание главы государства, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, согласно предварительной повестке дня, в 13:00 (20:00 по Киеву) президент США поприветствует Президента Украины с визитом.
А в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) ожидается, что Трамп примет участие в двустороннем обеде с Президентом Украины.
Уже в 15:00 (22:00), согласно предоставленному расписанию, Трамп покинет Белый дом и направится в Палм-Бич, штат Флорида.
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом16.10.25, 22:40 • 41975 просмотров