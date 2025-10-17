Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне: стало известно время

$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 октября, 21:15 • 34685 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 41960 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 32016 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 35275 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 38205 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 51335 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 36975 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 45128 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 83072 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23792 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
В Украине призывают наложить санкции на мультфильм "Маша и Медведь" из-за связей с РФ16 октября, 19:58 • 13582 просмотра
Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters16 октября, 20:59 • 6978 просмотра
Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары16 октября, 21:34 • 3098 просмотра
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 5734 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 16698 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 51335 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 83072 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 52248 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 74336 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 85647 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 41656 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 89749 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 66812 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 68338 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 72969 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136
Таймс

Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне: стало известно время

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, как ожидается, в 13:00 по местному времени. После этого в 13:15, как ожидается, состоится двусторонний обед.

Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне: стало известно время

Встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского ожидается в Вашингтоне в 13 часов по местному времени, сообщает американское издание Roll Call, которое обнародует ежедневное расписание главы государства, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, согласно предварительной повестке дня, в 13:00 (20:00 по Киеву) президент США поприветствует Президента Украины с визитом.

А в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) ожидается, что Трамп примет участие в двустороннем обеде с Президентом Украины.

Уже в 15:00 (22:00), согласно предоставленному расписанию, Трамп покинет Белый дом и направится в Палм-Бич, штат Флорида.

Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом16.10.25, 22:40 • 41975 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Выборы в США
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина