Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений

Адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію масштабного проєкту Revolution Wind – вітрової електростанції біля узбережжя Род-Айленда, попри те, що 80% робіт уже виконано. Білий дім пояснив рішення "питаннями національної безпеки", але не уточнив, у чому саме полягає загроза.

Про це повідомляє Los Angeles Times, пише УНН.

Деталі

Будівництво Revolution Wind, яке датська компанія Orsted розпочала ще у 2023 році, мало стати першим великим проєктом морської вітроенергетики для штатів Род-Айленд та Коннектикут. Очікувалося, що він забезпечить електроенергією понад 350 тисяч домогосподарств, однак у п’ятницю Бюро з управління енергією океану несподівано видало наказ про зупинку робіт.

Федеральний уряд повинен переглянути проєкт і вирішити питання, пов'язані із захистом інтересів національної безпеки Сполучених Штатів - заявили у відомстві, не надавши жодних деталей.

На цей момент уже встановлено 45 із 65 турбін. В Orsted кажуть, що оцінюють фінансові наслідки такого рішення та не відкидають можливості судових позовів.

Критики звинувачують адміністрацію Трампа у свідомому блокуванні "зеленої" енергетики на користь викопного палива. Сам президент не приховує своєї позиції: днями він назвав вітрову та сонячну енергетику "Аферою століття!" і додав:

Часи дурості в США минули!!!

Рішення Білого дому викликало гостру реакцію серед місцевих політиків

Губернатор Род-Айленда Ден Маккі та губернатор Коннектикуту Нед Ламонт пообіцяли "використати всі можливості для скасування рішення про зупинку робіт

Cенатор Річард Блюменталь (демократ, Коннектикута) заявив:

Це свавільне рішення суперечить будь-якій логіці та розумним міркуванням — проєкт Revolution Wind вже був повністю реалізований і залучав сотні кваліфікованих майстрів та майстринь. Це серйозна невдача для критично важливого проєкту, і я буду боротися з цим

Попри протести, екологічна група "Зелені океани", що виступає проти офшорної вітроенергетики, підтримала крок адміністрації.

Ми вдячні федеральному уряду за те, що вони вживають заходів для збереження крихкого океанічного середовища - йдеться у заяві організації.

Експерти попереджають: відмова від розвитку вітрових і сонячних проєктів може коштувати США дорого.

Адміністрація робить все з точністю до навпаки, підтримуючи забруднюючі вугільні електростанції і водночас зупиняючи найшвидше зростаючі джерела енергії майбутнього - підкреслив Кіт Кеннеді з Ради захисту природних ресурсів.

На жаль, кожен американець розплачується за ці помилкові рішення – підсумував він.

