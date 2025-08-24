Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений

$41.220.00
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
10:46 • 10093 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 21622 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 20363 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 26215 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 63444 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 58080 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31928 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55356 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34962 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"
24 серпня, 09:09
Карні про війну проти України: переживаємо вирішальний момент, міжнародна підтримка має посилитися
09:46
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула
09:59
Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем'єр Карні
10:14
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру
13:30
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 26214 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 63443 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Донецька область
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Адміністрація Трампа зупинила проєкт вітрової електростанції Revolution Wind, незважаючи на 80% готовності, посилаючись на національну безпеку. Рішення викликало критику та можливі судові позови від забудовника Orsted.

Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений

Адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію масштабного проєкту Revolution Wind – вітрової електростанції біля узбережжя Род-Айленда, попри те, що 80% робіт уже виконано. Білий дім пояснив рішення "питаннями національної безпеки", але не уточнив, у чому саме полягає загроза.

Про це повідомляє Los Angeles Times, пише УНН.

Деталі

Будівництво Revolution Wind, яке датська компанія Orsted розпочала ще у 2023 році, мало стати першим великим проєктом морської вітроенергетики для штатів Род-Айленд та Коннектикут. Очікувалося, що він забезпечить електроенергією понад 350 тисяч домогосподарств, однак у п’ятницю Бюро з управління енергією океану несподівано видало наказ про зупинку робіт.

Федеральний уряд повинен переглянути проєкт і вирішити питання, пов'язані із захистом інтересів національної безпеки Сполучених Штатів

- заявили у відомстві, не надавши жодних деталей.

На цей момент уже встановлено 45 із 65 турбін. В Orsted кажуть, що оцінюють фінансові наслідки такого рішення та не відкидають можливості судових позовів.

Критики звинувачують адміністрацію Трампа у свідомому блокуванні "зеленої" енергетики на користь викопного палива. Сам президент не приховує своєї позиції: днями він назвав вітрову та сонячну енергетику "Аферою століття!" і додав:

Часи дурості в США минули!!!

Рішення Білого дому викликало гостру реакцію серед місцевих політиків

Губернатор Род-Айленда Ден Маккі та губернатор Коннектикуту Нед Ламонт пообіцяли "використати всі можливості для скасування рішення про зупинку робіт

Cенатор Річард Блюменталь (демократ, Коннектикута) заявив:

Це свавільне рішення суперечить будь-якій логіці та розумним міркуванням — проєкт Revolution Wind вже був повністю реалізований і залучав сотні кваліфікованих майстрів та майстринь. Це серйозна невдача для критично важливого проєкту, і я буду боротися з цим

Попри протести, екологічна група "Зелені океани", що виступає проти офшорної вітроенергетики, підтримала крок адміністрації.

Ми вдячні федеральному уряду за те, що вони вживають заходів для збереження крихкого океанічного середовища

- йдеться у заяві організації.

Експерти попереджають: відмова від розвитку вітрових і сонячних проєктів може коштувати США дорого.

Адміністрація робить все з точністю до навпаки, підтримуючи забруднюючі вугільні електростанції і водночас зупиняючи найшвидше зростаючі джерела енергії майбутнього

-  підкреслив Кіт Кеннеді з Ради захисту природних ресурсів.

На жаль, кожен американець розплачується за ці помилкові рішення

– підсумував він.

Нагадаємо

40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнологіїПогода та довкілля
Електроенергія
Коннектикут
Демократична партія США
Будівництво
Білий дім
Дональд Трамп
Балтійське море
Сполучені Штати Америки