Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений
Київ • УНН
Адміністрація Трампа зупинила проєкт вітрової електростанції Revolution Wind, незважаючи на 80% готовності, посилаючись на національну безпеку. Рішення викликало критику та можливі судові позови від забудовника Orsted.
Адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію масштабного проєкту Revolution Wind – вітрової електростанції біля узбережжя Род-Айленда, попри те, що 80% робіт уже виконано. Білий дім пояснив рішення "питаннями національної безпеки", але не уточнив, у чому саме полягає загроза.
Про це повідомляє Los Angeles Times, пише УНН.
Деталі
Будівництво Revolution Wind, яке датська компанія Orsted розпочала ще у 2023 році, мало стати першим великим проєктом морської вітроенергетики для штатів Род-Айленд та Коннектикут. Очікувалося, що він забезпечить електроенергією понад 350 тисяч домогосподарств, однак у п’ятницю Бюро з управління енергією океану несподівано видало наказ про зупинку робіт.
Федеральний уряд повинен переглянути проєкт і вирішити питання, пов'язані із захистом інтересів національної безпеки Сполучених Штатів
На цей момент уже встановлено 45 із 65 турбін. В Orsted кажуть, що оцінюють фінансові наслідки такого рішення та не відкидають можливості судових позовів.
Критики звинувачують адміністрацію Трампа у свідомому блокуванні "зеленої" енергетики на користь викопного палива. Сам президент не приховує своєї позиції: днями він назвав вітрову та сонячну енергетику "Аферою століття!" і додав:
Часи дурості в США минули!!!
Рішення Білого дому викликало гостру реакцію серед місцевих політиків
Губернатор Род-Айленда Ден Маккі та губернатор Коннектикуту Нед Ламонт пообіцяли "використати всі можливості для скасування рішення про зупинку робіт
Cенатор Річард Блюменталь (демократ, Коннектикута) заявив:
Це свавільне рішення суперечить будь-якій логіці та розумним міркуванням — проєкт Revolution Wind вже був повністю реалізований і залучав сотні кваліфікованих майстрів та майстринь. Це серйозна невдача для критично важливого проєкту, і я буду боротися з цим
Попри протести, екологічна група "Зелені океани", що виступає проти офшорної вітроенергетики, підтримала крок адміністрації.
Ми вдячні федеральному уряду за те, що вони вживають заходів для збереження крихкого океанічного середовища
Експерти попереджають: відмова від розвитку вітрових і сонячних проєктів може коштувати США дорого.
Адміністрація робить все з точністю до навпаки, підтримуючи забруднюючі вугільні електростанції і водночас зупиняючи найшвидше зростаючі джерела енергії майбутнього
На жаль, кожен американець розплачується за ці помилкові рішення
Нагадаємо
40% американців схвалюють дії Дональда Трампа, тоді як 56% не схвалюють. Найбільша підтримка серед осіб 65+ років, найменша – серед 18-29 років.