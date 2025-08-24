$41.220.00
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Администрация Трампа остановила проект ветряной электростанции Revolution Wind, несмотря на 80% готовности, ссылаясь на национальную безопасность. Решение вызвало критику и возможные судебные иски от застройщика Orsted.

Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен

Администрация Дональда Трампа приостановила реализацию масштабного проекта Revolution Wind – ветряной электростанции у побережья Род-Айленда, несмотря на то, что 80% работ уже выполнено. Белый дом объяснил решение "вопросами национальной безопасности", но не уточнил, в чем именно заключается угроза.

Об этом сообщает Los Angeles Times, пишет УНН.

Детали

Строительство Revolution Wind, которое датская компания Orsted начала еще в 2023 году, должно было стать первым крупным проектом морской ветроэнергетики для штатов Род-Айленд и Коннектикут. Ожидалось, что он обеспечит электроэнергией более 350 тысяч домохозяйств, однако в пятницу Бюро по управлению энергией океана неожиданно издало приказ об остановке работ.

Федеральное правительство должно пересмотреть проект и решить вопросы, связанные с защитой интересов национальной безопасности Соединенных Штатов

- заявили в ведомстве, не предоставив никаких деталей.

На данный момент уже установлено 45 из 65 турбин. В Orsted говорят, что оценивают финансовые последствия такого решения и не исключают возможности судебных исков.

Критики обвиняют администрацию Трампа в сознательном блокировании "зеленой" энергетики в пользу ископаемого топлива. Сам президент не скрывает своей позиции: на днях он назвал ветровую и солнечную энергетику "Аферой века!" и добавил:

Времена глупости в США прошли!!!

Решение Белого дома вызвало острую реакцию среди местных политиков

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки и губернатор Коннектикута Нед Ламонт пообещали "использовать все возможности для отмены решения об остановке работ

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) заявил:

Это произвольное решение противоречит любой логике и разумным соображениям — проект Revolution Wind уже был полностью реализован и привлекал сотни квалифицированных мастеров и мастериц. Это серьезная неудача для критически важного проекта, и я буду бороться с этим

Несмотря на протесты, экологическая группа "Зеленые океаны", выступающая против офшорной ветроэнергетики, поддержала шаг администрации.

Мы благодарны федеральному правительству за то, что они принимают меры для сохранения хрупкой океанической среды

- говорится в заявлении организации.

Эксперты предупреждают: отказ от развития ветровых и солнечных проектов может стоить США дорого.

Администрация делает все с точностью до наоборот, поддерживая загрязняющие угольные электростанции и одновременно останавливая самые быстрорастущие источники энергии будущего

-  подчеркнул Кит Кеннеди из Совета защиты природных ресурсов.

К сожалению, каждый американец расплачивается за эти ошибочные решения

– подытожил он.

Напомним

40% американцев одобряют действия Дональда Трампа, тогда как 56% не одобряют. Наибольшая поддержка среди лиц 65+ лет, наименьшая – среди 18-29 лет.

Степан Гафтко

