Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен
Киев • УНН
Администрация Трампа остановила проект ветряной электростанции Revolution Wind, несмотря на 80% готовности, ссылаясь на национальную безопасность. Решение вызвало критику и возможные судебные иски от застройщика Orsted.
Администрация Дональда Трампа приостановила реализацию масштабного проекта Revolution Wind – ветряной электростанции у побережья Род-Айленда, несмотря на то, что 80% работ уже выполнено. Белый дом объяснил решение "вопросами национальной безопасности", но не уточнил, в чем именно заключается угроза.
Об этом сообщает Los Angeles Times, пишет УНН.
Детали
Строительство Revolution Wind, которое датская компания Orsted начала еще в 2023 году, должно было стать первым крупным проектом морской ветроэнергетики для штатов Род-Айленд и Коннектикут. Ожидалось, что он обеспечит электроэнергией более 350 тысяч домохозяйств, однако в пятницу Бюро по управлению энергией океана неожиданно издало приказ об остановке работ.
Федеральное правительство должно пересмотреть проект и решить вопросы, связанные с защитой интересов национальной безопасности Соединенных Штатов
На данный момент уже установлено 45 из 65 турбин. В Orsted говорят, что оценивают финансовые последствия такого решения и не исключают возможности судебных исков.
Критики обвиняют администрацию Трампа в сознательном блокировании "зеленой" энергетики в пользу ископаемого топлива. Сам президент не скрывает своей позиции: на днях он назвал ветровую и солнечную энергетику "Аферой века!" и добавил:
Времена глупости в США прошли!!!
Решение Белого дома вызвало острую реакцию среди местных политиков
Губернатор Род-Айленда Дэн Макки и губернатор Коннектикута Нед Ламонт пообещали "использовать все возможности для отмены решения об остановке работ
Сенатор Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) заявил:
Это произвольное решение противоречит любой логике и разумным соображениям — проект Revolution Wind уже был полностью реализован и привлекал сотни квалифицированных мастеров и мастериц. Это серьезная неудача для критически важного проекта, и я буду бороться с этим
Несмотря на протесты, экологическая группа "Зеленые океаны", выступающая против офшорной ветроэнергетики, поддержала шаг администрации.
Мы благодарны федеральному правительству за то, что они принимают меры для сохранения хрупкой океанической среды
Эксперты предупреждают: отказ от развития ветровых и солнечных проектов может стоить США дорого.
Администрация делает все с точностью до наоборот, поддерживая загрязняющие угольные электростанции и одновременно останавливая самые быстрорастущие источники энергии будущего
К сожалению, каждый американец расплачивается за эти ошибочные решения
