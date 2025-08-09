Трамп запросив нового президента Польщі Навроцького до Білого дому
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп запросив новообраного президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому. Зустріч запланована на 3 вересня 2025 року.
В офіційному листі-вітанні, переданому в день інавгурації, президент США Дональд Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч 3 вересня 2025 року. Чергова передвиборча обіцянка виконана згідно з планом
Нагадаємо
Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати голосування з 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький. За нього віддали голоси майже 51 % виборців.
У серпні Навроцький склав президентську присягу перед Національними зборами Польщі та офіційно вступив на посаду Президента Республіки Польща. На церемонії були присутні колишні президенти, прем'єр-міністр та інші високопосадовці.