Трамп пригласил нового президента Польши Навроцкого в Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом. Встреча может состояться в сентябре. Об этом сообщил руководитель аппарата президента Польши Павел Шефернакер в соцсети Х, передает УНН.
В официальном поздравительном письме, переданном в день инаугурации, президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу 3 сентября 2025 года. Очередное предвыборное обещание выполнено согласно плану
Напомним
Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты голосования со 100% избирательных участков. Победу на президентских выборах одержал Кароль Навроцкий. За него отдали голоса почти 51% избирателей.
В августе Навроцкий принес президентскую присягу перед Национальным собранием Польши и официально вступил в должность Президента Республики Польша. На церемонии присутствовали бывшие президенты, премьер-министр и другие высокопоставленные лица.